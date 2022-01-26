Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 13,57 seviyelerinde kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5410
|13,5420
|13,5690
|13,5700
|Avro
|15,2720
|15,2730
|15,3270
|15,3280
|Sterlin
|18,2080
|18,2990
|18,3000
|18,3910
|İsviçre Frangı
|14,7120
|14,7850
|14,7340
|14,8080
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5110
|13,5910
|13,5390
|13,6190
|Avro
|15,2320
|15,3120
|15,2870
|15,3670
|Sterlin
|18,1480
|18,3580
|18,2400
|18,4500