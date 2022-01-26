'Ay sonuna kadar 1.500 akaryakıt istasyonu kapanabilir'
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, düşük kar marjı sorununa çözüm beklediklerini kaydederek, ay sonuna kadar 1.500 akaryakıt istasyonunun kapanabileceğine dikkat çekti.
Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamların ardından akaryakıt fiyatları 14 lirayı aşmıştı. Benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyatları cep yakarken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir'de yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500'e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi. Ertaş, "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız." dedi.
DÖRT İSTASYON BİR ARAYA GELİP ÜRÜN ALABİLİYOR
PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlatan Musa Ertaş, şunları kaydetti:
AKARYAKIT FİYATLARININ DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ