Bartın Üniversitesinde eğitim şampiyonları ödüllendirildi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı"na geçen ilk yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinde özverili personel ödüllendirildi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı"na geçen ilk yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinde özverili personel ödüllendirildi.
Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, kurum içerisinde sürdürülen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Uzaktan Eğitim Kapısı"ndan da yararlanılması için başarılı çalışmalar yürütüyor.
İnsan kaynağının mesleki gelişimine destek olmak amacıyla sürdürülen çalışmalar için düzenli olarak bilgilendirilmeler yapılıp, eğitim süreçlerinin değerlendirilmeleri yapılıyor.
Yoğun ilgi gören eğitimlerle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Eğitim Her Yerde" sloganıyla hayata geçirdiği sistemden yararlanılarak niteliğin artırmasının yanında eğitim harcamalarının da daha etkin kullanılması sağlanıyor.