Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı: Bugün de ücretsiz
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama... İstanbul'daki kar nedeniyle yollarda yaşanan sıkıntılar sonrası toplu ulaşıma teşvik için Marmaray'daki uygulama bugün de devam edecek.
Eklenme : 26 Ocak 2022 11:24
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama... İstanbul'daki kar nedeniyle yollarda yaşanan sıkıntılar sonrası toplu ulaşıma teşvik için Marmaray'daki uygulama bugün de devam edecek.Abone ol
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek." de'Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek' Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız