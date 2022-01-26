MHP'den Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına yanıt

MHP'li İsmail Özdemir, "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin" dedi. İstanbul'da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la yemek yemesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine tepkilere neden oldu Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter'dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulundu. Say, İmamoğlu çiftiyle daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

"Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali'nin de selamları var!"