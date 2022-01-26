Aile Bakanlığından ihtiyaç sahibi ailelere 259 milyon lira destek

Yanık, yazılı açıklamasında, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Yanık, Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini aktaran Yanık, "Bu kapsamda, ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.