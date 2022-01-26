Ekrem İmamoğlu: Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) son durumu açıklıyor. İmamoğlu, İstanbul'da mağdur olan yurttaşlardan özür diledi. İmamoğlu, 'yemek tartışması'yla ilgili olarak da konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışının ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Araç yığınları var. Gün gün hem biz hem valiliğimiz; açıklamalarımız oldu. Valimiz farklı konularda alınan tedbirleri de söyledi. AVM'leri erken kapattık ve ilan ettik. Çağrılarımız cumadan başladı.
- 865 muhtelif araç yollardan kaldırıldı. Bunların içinde kamyon ve binek araçlar da var. İtfaiye ekipleriyle koordineli çalıştık.
- Vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ediyoruz.
- 1500 yakın evsiz vatandaşımızı da kendi misafir noktalarımızda, otellerde misafir etmeyi başardık. Hala da 650'ye yakın vatandaşımız misafirimiz. Sadece barınma değil, gıda ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.
Sorumlu olduğumuz alanlarda 12 saat içinde karın başladığı andan itibaren sahada da gidip başında bekleyerek hangi noktada zaafiyet varsa akışkanlığı sağladık.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
- Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum.
- Gizli bir yemek değildi. Bir büyükelçi ile Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin büyükelçisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz.
(Söz konusu görüntüler) MOBESE'den servis edildi. Vali ile bu konuyu görüştüm. Hukuki olarak arayışlarımın, mücadelemin devam edeceğini ifade edeyim.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız