Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 200, Denizli'de 165, Palandöken'de 142, Kartepe ve Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 129, Ilgaz'da 127, Erciyes'te 125, Hakkari ve Uludağ'da 124, Akdağ'da 103, Keltepe'de 97, Haserek'te 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba'da 80, Çambaşı'nda 78, Ergan'da 75, Mersivan, Sarıkamış ve Saklıkent'te 62, Murat Dağı ve Zigana'da 60, Elmadağ'da 55, Salda'da 51, Muş'ta 42, Konaklı'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kop'ta 28 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.1.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -16 -11 Palandöken ky -13 -7 Yıldız Dağı KY -15 -7 Hakkari KY -15 -7 Kartepe KY -9 -4 Uludağ KY -13 -9 Nemrut KY -11 -4 Keltepe KY -21 -12 Ilgaz KY -15 -10 Erciyes KY -14 -6 Ovacık KY -5 -2 Sarıkamış KY -13 -5 Yıldıztepe HKY -13 -8 Denizli S -18 -12

(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, HKY: Hafif kar yağışlı)