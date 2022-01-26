BM Barış Koruma Misyonuna Türk Polisi alınacak
Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna Türk Polisi alınacak
Emniyet Teşkilatı kadın ve erkek polisler içinden özel nitelikli personele yönelik yapılan Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna ilişkin takvim açıklandı.
Birleşmiş milletler Barış Operasyonları bölümü tarafından yeni standart faaliyet yönetmeliği kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in cinsiyet eşitliği alanında yeni bir yaklaşım ortaya koyduğu ve BM'nin her aşamasında görev yapan kadın personel sayısının en az %25 seviyesine getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle Emniyet Teşkilatında görevli kadın ve erkek personel için BM SAAT sınavı yapılması planlanmaktadır. Kadın personel için Fransızca ve İngilizce, Erkek personel için İngilizce sınavı yapılacaktır.
Başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:
1. En az 5 yıl fiilen görev yapmış olmak,