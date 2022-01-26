Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1000'i aşkın uçak seferi iptal edildi.

Birçok yolcu, rezervasyon yaptırdığı otellere gidemedi.

Peki yolcuların ertelenen veya iptal edilen uçak seferleri için geri ödeme almaları mümkün mü?

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Başkanı Turusan Bağcı konuyla ilgili şunları aktardı:

''Uçak bileti, otel rezervasyonu gibi paraların size geri ödenmesini istiyorsanız seyahatinizden önce seyahat sigortası yaptırmanız lazım. Seyahatiniz iptal edildiğinde uçak bileti paranızı geri ödeyebildiği gibi ödemiş olduğunuz otel bedellerini de size poliçe limitleri dahilinde geri ödeyebiliyor."

"Hava yolları erteler, iptal ederse bilet kullanılabiliyor"

Bağcı, "Tüketicinin seyahat sigortası yoksa zararı telafi ediliyor mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Maalesef bunları alamıyorsunuz. Ancak özellikle uçak gibi durumlarda hava yolları uçağı erteliyor bir sonraki gün uçmanıza veya aynı bileti kullanmanıza bu tarz durumlarda kendileri iptal ettilerse olanak veriyorlar. Bu tarz şeyleri kanıtladığınızda otele bir dilekçe ile başvurduğunuzda oteller geri ödeyebiliyorlar.''

Tüketici Kanunu'nda yer alan mücbir sebep kapsamında ertelenen uçuşlara karşılık tüketiciye telafi uçuşu hakkı verilmek zorunda.