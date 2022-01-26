TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TÜİK'in söz konusu adımını değerlendiren ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK'in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.

Ulusoy, 13 Ocak 2021'de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, "ENAG'ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil" dedi.

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik" demişti.



Dinçer'in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, "Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk" diye yorumladı.



TÜİK'in yüzde 36.08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82.81 olarak duyurmuştu. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız