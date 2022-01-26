TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi
Veysel Ulusoy hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç duyurusunda
bulundu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TÜİK'in söz konusu adımını değerlendiren
ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK'in talebiyle
bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.
Ulusoy, 13 Ocak 2021'de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, "ENAG'ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil" dedi.
TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı
açıklamada, "Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet
edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi
ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik" demişti.
Dinçer'in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, "Daveti esasında
mahkemeyle beklemiyorduk" diye yorumladı.