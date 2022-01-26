CHP'li Öztrak'tan 'Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış' iddiası

Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu sona eriyor
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itirazda mahkeme kararını verdi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itirazda mahkeme kararını verdi
AK Parti'den üçüncü ittifak için tepki: Millet İttifakı'nın aldatma stratejisi!
AK Parti'den üçüncü ittifak için tepki: Millet İttifakı'nın aldatma stratejisi!
İstanbul'da şehirlerarası otobüs yolculuğu başladı
İstanbul'da şehirlerarası otobüs yolculuğu başladı
Rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik
Rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik
İstanbul kara teslim oldu, peki barajlardaki seviye ne durumda?
İstanbul kara teslim oldu, peki barajlardaki seviye ne durumda?
21 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
21 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'yeni varyantlar' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'yeni varyantlar' uyarısı
Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor...Bakan Özer detayları anlattı
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Arnavutköy yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı!
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
İlaçta 'zam gelecek' stoku
İlaçta 'zam gelecek' stoku
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Aile Bakanlığı: Nafaka uygulamada zaten süreli sorun
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Kara yollarında ulaşıma kar engeli
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'li Öztrak'tan 'Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Doğal gaz tedarikinde sınıfta kaldınız. Bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Böyle bir krizle, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 19:07
Yazdır
CHP'li Öztrak'tan 'Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktu ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugün karla mücadele konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirdiğini hatırlattı.

Ancak Çelik'in kapanan İstanbul Havalimanı'ndan ve Ankara-İstanbul arasındaki yollardan hiç bahsetmediğini belirten Öztrak, "Kendi basiretsizlikleri nedeniyle, yeterince depolayamadıkları doğal gaz yüzünden fabrikaların kesilen doğal gazlarından hiç bahsetmemiş." ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Hele İstanbul Valisi'nin Karayollarının sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İBB'den destek istediğini hiç anlatmamış. Ama lafa gelince, 'Aya sert iniş yapacağız' diyenler, İstanbul Havalimanından uçak kaldıramıyor. Bununla ilgili AK Parti Sözcüsünden tık yok. Yolda kalan turistler 'Otel istiyoruz' diye slogan atıyor. Buldukları çözüm, çevik kuvveti havalimanına sokmak oluyor. Büyükşehir Belediyemiz 'Burada yardıma ihtiyaç var mı?' diye soruyor, 'Yok' diyorlar. Ama AK Parti Sözcüsü bunu anlatmıyor. Binlerce insan, yerlerde kartonların üzerinde yatmak zorunda kalıyor. İsyan edene de çevik kuvvetle sopa gösteriyorlar.

Bilim insanları ve uzmanlar, İstanbul'daki üçüncü havalimanının konumu hakkında, çok uyarılarda bulundular. Bu uyarılara verdikleri cevap, 'Almanya bizi kıskanıyor' oldu. Almanya'nın kıskandığını söyledikleri havalimanında, THY'nin kargo deposunun çatısı çöktü. Uçaklar inip, kalkamadı. Bakanları bile Atatürk Havalimanı'na indi. Rus pilotlar bile, 'Büyük havalimanı yapmışlar, ama havalimanını açık tutacak ekipman almamışlar' diye kafa buluyor. Ama AK Parti Sözcüsü'nden yine tık yok."

İstanbul'da üçüncü köprüyü ve Kuzey Marmara Otoyolunu CHP'nin işletmediğini aktaran Öztrak, insanların bu yollarda mahsur kaldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in "Bir kişi bile yolda kalmışsa, bunun ortaya konulması lazım" dediğini vurgulayan Çelik, "Doğru, bunun ortaya çıkartılması lazım. Zararın da tazmini lazım. Örnek alacaksan, komşumuz Yunanistan'a bak. Otoyolu açık tutamayan şirkete, yolda kalan her bir araç için 2 bin avro ceza yazdı. Otoyolu işleten şirketin CEO'su istifa etti. Peki, İstanbul Havalimanını işletenler, üçüncü köprüyü ve Kuzey Marmara otoyolunu işletenler, bunlar milletin zararını tazmin edecek mi? Bir sorumlulukları olacak mı? Milletin AK Parti Sözcüsünden duymak istedikleri bunlar ama AK Parti Sözcüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kavga etmekle meşgul." diye konuştu.

Faik Öztark, Çelik'in, 2017'deki kar yağışında 17 günde atılan tuzu ve solüsyonu, bu yıl 4 günde atılan tuz ve solüsyonla mukayese ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"2017'de kendi partisinden değil diye, bugünkü İBB Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı iken tuz ve solüsyon vermediklerinden hiç söz etmiyor. Efendiliğinden anlatmamış. AK Parti Sözcüsü, çıkıyor İstanbul'da daha önceden belirlenmiş bir büyükelçi ile yenen yemek üzerinden kendisini, linç etmeye kalkıyor. Bu AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu ne olduğunu görüyor. Bunların yönetiminde ormanlar yandı, uçak kaldıramadılar. Ülkeyi seller götürdü, 'Sel yatağına ev yapmış' deyip milleti suçladılar. İstanbul'un göbeğinde insanlar selde servis araçlarında can verdi. Şimdi çıkmış kriz yönetiminden bahsediyor. Geçiniz bunları. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok.

Sizin yönetiminizde şu anda görülmemiş bir enerji ve üretim krizi yaşanıyor. OSB'lerde 3 gün elektrik kestiniz, üretim durdu. Doğal gaz tedarikinde sınıfta kaldınız. Bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Böyle bir krizle, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz. Ama AK Parti Sözcüsünün ağzından bununla ilgili tek laf çıkmıyor. Bir de sıkılmadan bize kriz yönetimi dersi vermeye kalkıyor."

- "Basiretli bir iş insanı gibi bile yönetemediler"

İktidarı daha önce bu konuda uyardıklarını anımsatan Öztrak, yine her zamanki gibi kendilerini dinlemediklerini söyledi.

Öztrak, bugün depoda yeterli gaz olmadığı için, sanayicinin kış gününde gazsız, elektriksiz bırakıldığını tekrarlayarak, "'Devleti devlet gibi değil, şirket gibi yöneteceğiz' diyenler, kamuda 'aksiyon almak' deyiminin mucitleri, böyle bir krizde nasıl aksiyon alacaklarını bilemediler. Bıraktık devleti devlet gibi yönetmeyi, basiretli bir iş insanı gibi bile yönetemediler." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

"Ama sanayicinin ihracat gelirinin dörtte birine, cebren el koymayı biliyorlar. Sanayiciyi şalterleri kapatmazsa, ceza ile tehdit ediyorlar. Peki, bu ceza neye dayanarak, nasıl kesilecek? Kusur sanayicinin değil ki, senin kusurun. Peki bugün AK Parti Sözcüsünden bunlarla ilgili tek söz duyduk mu? O da hayır? Yaptıkları ya da yapmaları gerektiği halde, yapmadıkları her şey, büyük krizlere sebep oluyor. Ondan sonra da bize kriz dersi vermeye kalkıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış, trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor. 15 Temmuz'da kendi Genel Başkanları Marmaris'te tatildeyken, hain darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçakta havada turlarken, Başbakanları tünelde saklanırken, Belediye Başkanının evinde gelişmeleri izleyip milletvekillerine 'TBMM'ye gidin, demokrasiye sahip çıkın' talimatı veren Genel Başkanımıza mani düzmeye kalkıyor. Bu gömlek size iki boy büyük gelir. Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu paylaştı! Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak
Kılıçdaroğlu paylaştı! Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak
Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na yemek tepkisi!
Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na yemek tepkisi!
Ak Partili Çelik'ten İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafına tepki
Ak Partili Çelik'ten İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi
Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Ekrem İmamoğlu: Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum
Ekrem İmamoğlu: Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar hangileridir?
2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Kolluk kuvvetleri, soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya'da polis ekipleri, devriye sırasında peşlerine takılan köpeği severek karnını doyurdu, donmak üzereyken buldukları kuşu araçlarında ısıttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, devriye esnasında daha önceden mama verdikleri köpeğin peşlerine takılması üzerine aracı durdurdu. Köpeği bir süre seven ekipler, hayvanın karnını doyurduktan sonra görevlerine döndü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir

Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 792,04 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.306,00 liradan alıcı buluyor. Piyasalarda son durum ne? 2.düşüş dalgası mı geliyor? Altın ve Parası Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "ikinci çöküş yakın" dedi