Marmaray arıza yaptı, yolcular diğer istasyona yürüdü
Marmaray Suadiye istasyonunda bir trende yaşanan pantograf kırılması nedeniyle tren durdu. Trenden tahliye edilen yolcular bir sonraki istasyona yürüyerek gitti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 19:46
Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, pantograf kırılması nedeni ile bir tren durdu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yolcular yaklaşık 300 metre mesafeyi raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona alındı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği ve bir sonraki istasyona yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız