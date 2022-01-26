İstanbul'un bazı ilçelerinde çöpler toplanamadı
İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle toplanamayan çöpler konteynerlerin etrafında birikti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 19:59
Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi, Esenyurt'un Üçevler Mahallesi ve Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda çöpler, ilçe belediyesi ekiplerince toplanamadı.
Çalışma yapılamaması nedeniyle konteynerlerinin etrafında çöp yığıntıları oluştu.
Çöplerin alınmamasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız