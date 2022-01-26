Kadın meslektaşını öldüren eski polise müebbet hapis cezası
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kadın meslektaşını öldürdüğü, annesini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 21:10
Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın annesi Güngör Çetinkaya ve taraf avukatları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Suat T, bir anlık öfkeyle bu davranışı sergilediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın Hatice Büşra Çetinkaya'yı kasten öldürme suçundan müebbet ile Güngör Çetinkaya'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı görüşleri sorulan Güngör Çetinkaya, sanığın cezalandırılmasını istedi.