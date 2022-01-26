Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı. Akşener yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." dedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 21:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akşener'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.