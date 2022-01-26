İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 21:50
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız