AFAD açıkladı: 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 24 bin 749 kişinin misafirhane ve yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 22:59
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yönelik yardımlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Buna göre kar yağışı sırasında yollarda kalan 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi, 9 bin 872 kişi mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılarak güvenli bölgelere sevki sağlandı. 1473 kap sıcak yemek, 100 bin 943 içecek, 98 bin 447 kumanya ve 79 bin 895 ikramlık ve 11 bin 976 battaniye dağıtıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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