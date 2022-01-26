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Bakan Soylu: Kayyum belediyelerde 6 milyara yakın borç ödendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kayyum belediyelerde o dönem yaklaşık devraldığımız borç 6,8 milyar liraydı ve orada piyasa borçları da dahil ödenen borç ise 5,8 milyar liraydı. Tüm kayyum belediyeler çerçevesi içinde 1626 proje yaptık. Yine bu projelerin maliyeti de 4,8 milyar lira oldu. Yani hem 6 milyara yakın borç ödendi hem 4,8 milyar lira civarında bir yatırım yapıldı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 23:27
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Bakan Soylu: Kayyum belediyelerde 6 milyara yakın borç ödendi

Soylu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve TRT arasında imzalanan protokolle Hakkari, Mardin, Ağrı, Şırnak, Van ve Muş'ta kurulan 10 Gönül Radyosu'nun personelini makamında kabul etti.

Görüşmede radyoculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, onlara başarılar diledi.

Bu radyoları kurmayı ilk düşündüklerinde en büyük endişelerinin sürdürülebilirlik olduğunu belirten Soylu, iyi niyetle yola çıktıklarını ve iyi insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Radyoya ait etkili iletişim dilini kullanarak bölgedeki insanlara ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Soylu, "Radyodan söyleyecek sözü olanın söyleyecek sözünü veya iletebileceğini oradaki yaşayan hemşerilerimizle buluşturabiliriz. Bütün bunları hep beraber düşündük. Tabii düşünmek önemli de yapmak kolay bir iş değil. Fakat, Allah nasip etti." diye konuştu.

Telefonunda yüklü olan "Gönül Radyosu" uygulaması sayesinde radyo programlarını özellikle uzun yolculuklara çıktığında hayranlıkla ve takdirle takip ettiğini aktaran Soylu, isimlerini okuduğu radyoların önemini vurguladı.

Görevlendirme yapılan belediyelerdeki yatırımlara ve ödenen borçlara ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu radyoların bir bölümünü biz o dönem kayyum diye tabir edilen, görevlendirilen belediyelerde kurmuştuk. Bunun da çok önemli katkılarını gördük. O kayyum belediyelerde o dönem yaklaşık devraldığımız borç 6,8 milyar liraydı ve orada piyasa borçları da dahil ödenen borç ise 5,8 milyar liraydı. Tüm kayyum belediyeler çerçevesi içinde 1626 proje yaptık. Yine bu projelerin maliyeti de 4,8 milyar lira oldu. Yani hem 6 milyara yakın borç ödendi hem 4,8 milyar lira civarında bir yatırım yapıldı. 1400 kilometreye yakın asfalt yol ile 1500 kilometreye yakın içme suyu projesi yapıldı. Yine 673 kilometre kanalizasyon yapıldı.

Yani buradaki bütün arkadaşlarımızın yaşadığı ilçelerde, hakikaten Yüksekova'da dahil olmak üzere, o ilçelerdeki mahallelerin hepsinin hem altyapı kanalizasyonunu bitirdik hem de sokaklarının betonuydu, asfaltıydı yani hepsini gerçekleştirdik. Özellikle 480 taziye evi yaptık. Doğu ve Güneydoğu'da çok önemlidir. Bunun yanı sıra 60 gençlik merkezi, 52 kadın kültür merkezi, 757 hem oyun parkı çocuklar için hem de ailelerin gelebileceği parkla çay bahçeleri gibi yerler yaptık. Yine 148 spor tesisi yapıldı. Yani bu da hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu için hem de kayyumların olduğu alan için hakikaten önemli bir yapıdır."

- "Sahiplenmişsiniz biz bunun da farkındayız"

Gönül Radyosu'nun huzur ortamına önemli ölçüde katkı sunduğuna işaret eden Soylu, 2014'ten itibaren Doğu ve Güneydoğu'da bulunan işletme sayısının yüzde 61, şirket sayısının da yüzde 61 arttığına dikkati çekti.

TRT ve Polis radyolarının projenin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerdeki üniversite öğrenci sayısı yüzde 104 artmış, yani iki katına çıkmış. Tıp fakültelerini kazanan öğrenci sayısı da yüzde 98 artmış. Bu çok önemli bir şeydir. Demek ki insanlar, huzuru, rahatı ve güveni tesis ettikleri zaman hayalleriyle, hedefleriyle buluşabiliyorlar. Bu çok önemlidir. Onun için elbette bütün bunlarla birlikte Allah'a hamdolsun iyi bir huzur ortamı oluştu. Bunu gittiğimizde de gelenlerde de görüyoruz. İnsanların yüzünde de bunu çok rahat görebiliyoruz. Yapmamız gereken buradaki huzuru artırabilecek adımları pekiştirmek. Siz buna katkı koydunuz. Bir taraftan kayak merkezleri, diğer taraftan turizm alanları katkı sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, aynı zamanda bizim özellikle hem inanç turizminin hem tarih anlayışının hem de doğa güzelliklerinin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Bütün bunları anlatmak lazım. Önemli bir kültür, çok güçlü inanç birikimimiz ve aynı zamanda da bütün bunlarla birlikte doğal güzelliklerimiz var. Bütün bunları paylaşmamız lazım.

Sizin oradaki varlığınız esas itibarıyla onların her birini kendi adına çok önemli bir noktaya taşıyor. Biz, size bu konuda hakikaten olduğunuz her an yayın yaptığınız her an büyük bir şükran duyuyoruz. Sahiplenmişsiniz biz bunun da farkındayız. Gönül Radyosu 2 milyonluk bir alanı kapsıyor. Yani 2 milyona hitap ediyorsunuz, sınır ötesine de hitap ediyorsunuz. Türkçe, Arapça, Kürtçe bütün bunlarla ilgili de yayınlar ve canlı yayınlar yapıyorsunuz. Teknolojik kapasiteleriniz azımsanmayacak kadar güçlüdür ama en büyük kapasitesi sizsiniz ve sizin yayınlarınız. Sizin orada büyümeniz, orada yetişmeniz kendi bölgenizde kendi ilçenizde bu hizmeti ortaya koymanız da ayrı bir güzelliktir. O da bize ayrı bir mutluluk ve övünç kaynağı oluşturuyor. Demek ki oradaki kardeşlerimizin böyle bir hasreti varmış. Bu hasreti de burada Gönül Radyolarıyla beraber karşılamışlar ama maharet sizlerdedir."

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