27 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK toplantısına başkanlık edecek, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00/19.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kaya Palazzo Hotel Belek'te düzenlenecek Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.