TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni satın aldı.

ABD merkezli Sciaky şirketi internet, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısını sipariş ettiğini açıkladı.

Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.

TAI ve Sciaky arasındaki sözleşme, TAI'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.

3D yazıcı, büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir Elektron Işını Kaynakçısına (EBW) geçebilme özelliğine sahip.

Sciaky Şirketinin Başkanı Scott Phillips, EBAM 3D yazıcı sistemlerini kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında onaylanmış parçalara sahip, dünyanın en çok satılan, büyük ölçekli metal 3D yazıcıları olarak nitelendiriyor.

MMU için titanyum parça üretilecek

Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ta (MMU), bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ 5x7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı ise üç boyutlu yazıcı ile vakum altında imal edecek.

Milli Muharip Uçağın; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030'lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.