Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon
Mesleki Eğitim Kanunu'nda mesleki eğitimi teşvik etmek için yapılan düzenlemeler hızlı sonuç verdi. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı bir ayda 159 binden 260 bine yükseldi. İstihdam oranı da %88'e ulaştı. Yeni Şafak'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkartacağız. Genç işsizliğin azaltılmasında mesleki eğitim merkezlerinin çok önemli katkısı olacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimi artık sorun olmaktan çıkartıp tam tersine umut olabilecek hale getirmenin adımlarını atmaya devam ediyor.
Türkiye'de mesleki eğitimde paradigma değişimine imzasını atan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla başlatılan mesleki eğitim seferberliğini, mesleki eğitimin genç işsizliği azaltmadaki rolünü ve mesleki eğitimde mevcut durum ve yeni açılımları Yeni Şafak'a anlattı. Bakan Özer, özetle şöyle konuştu:
YENİ AÇILIMLARA DEVAM
Mesleki eğitimin yeniden inşasında işverenleri sürecin tamamına dahil eden kapsamlı bir iş birliği modeli geliştirdik. Mesleki eğitim verilen tüm alanlarda müfredatı işverenle birlikte güncelliyor, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerini, öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Yeni açılımlar yapmaya devam ediyoruz.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 88