Tasarruf teklifi: Maçlar gece oynanmasın

İran'ın doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle Türkiye'ye gelen gazdaki kısıntı uygulaması devam edince Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), ülkedeki organize sanayi bölgelerine yönelik elektrik kısıntılarını devreye aldı. Türkiye'de sanayi üretiminin en az üç gün süreyle durdurulması ve ağır kış şartlarının yaşandığı şu günlerde artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için tasarrufun elzem olması, akıllara futboldaki gece maçlarını getiriyor. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, lig maçlarının büyük bir kısmını gündüz oynuyor.

YAYINCI KURULUŞ İSTİYOR

Ancak, Süper Lig ve 1. Lig ve Türkiye Kupası ile gece maçı sayısı haftada 10'u aşması dikkati çekiyor. Maçların gece oynatılması her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sorumluluğunda olsa da, bu konuda gerçek belirleyici olamıyor. Çünkü yayıncı kuruluş, en üst tarifeden reklam alabilmek için başlama vuruşlarının mümkün olan en geç saatlere yani 'prime time'a kaydırılmasını talep ediyor. Ancak bu durum ciddi oranda enerji kaybına sebep oluyor. Sadece 90 dakikalık bir gece maçında stat ışıklandırmasına ve ısıtmasına harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaati buluyor.

YILDA 6,5 MİLYON KWH