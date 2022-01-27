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Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak

Son dönemde hızla artan maliyetler nedeniyle fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4 TL, sonra 5 TL olacak.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:33
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Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre;

Fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4, sonra 5 lira oluyor. Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istedi. Simit mart ayında da ise 5 lira olacak. Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, "50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı" denildi ve zam istendi.

ESNAF ZOR DURUMDA

Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, "Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur" denildi.

Simit ve unlu mamullerdeki malzeme artışına da dikkat çekilerek, 25 kg susamın 850 TL, 50 kg unun 390 TL ve 1 koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi

Yüzlerce esnaf kepenk indiriyor

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, pandemi dolayısıyla100 simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, "Böyle giderse 100 işyeri daha kapanacak. Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse 'can havliyle' çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar" dedi. Böylelikle çay-simit hesabı da çöktü. Bir simit bir çay, 10 lira olacak" dedi.

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