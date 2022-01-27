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Necip Hablemitoğlu'nun avukatı konuştu: Suikastin kilit ismi

Nuri Gökhan Bozkır'ın nefes kesen MİT operasyonuyla yakalanmasını Necip Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı Ersan Barkın değerlendirdi. Hablemitoğlu'nun FETÖ'nün çatı iddianamesindeki 4 mağdurdan biri olduğunun altını çizen Barkın, suikast soruşturmasında en önemli isim olan Bozkır'ın yakalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:40
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Necip Hablemitoğlu'nun avukatı konuştu: Suikastin kilit ismi

Hablemitoğlu'nun FETÖ'nün çatı iddianamesindeki 4 mağdurdan biri olduğunun altını çizen Barkın, suikast soruşturmasında en önemli isim olan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Barkın, Bozkır'ın Hablemitoğlu'nu suikastten 4 gün önce Sivrihisar'a kadar takip ettiğinin belirlendiği, aynı zamanda suikaste karıştığı düşünülen araçların sahipleriyle de irtibatları tespit edilen isim olduğunu söyledi.

2019 YILINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabı yayınlanmadan öldürülen Hablemitoğlu'nun suikastiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Nuri Gökhan Bozkır hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkartıldı. Ukranya'dan iltica talebinde bulunan ancak Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle bu talebi reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkum edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bozkır'ın yaklaşık iki ay önce ev hapsinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının peşini bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı Bozkır'ı yakalayıp, Türkiye'ye getirdi.

ANKARA'DA SORGULANACAK

Zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınacağı öğrenilirken Necip Hablemitoğlu'nun öğrencisi ve aynı zamanda suikast dosyasında ailenin avukatı olan Ersan Barkın sıcak gelişmeyi SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan'a değerlendirdi.

"SUİKASTİN KİLİT İSMİ"

FETÖ'nün çatı iddianamesinde Necip Hablemitoğlu'nun 4 mağdurdan biri olduğunu, iddianamenin eklerinde ise Hablemitoğlu suikastinin FETÖ tarafından kapatıldığıyla ilgili emarelerin bulunduğunu belirten Avukat Ersan Barkın, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasının soruşturma açısından çok kritik bir gelişme olduğunu dile getirildi. Barkın, Bozkır'ın Hablemitoğlu'nun suikastten 4 gün önce Eskişehir-Sivrihisar'a kadar takip ettiğiyle ilgili emareler olduğunu belirterek "suikast anında bölgede bulunan katil zanlılarının kullandığı düşünülerek tespit edilen araçların sahipleriyle de Nuri Gökhan Bozkır'ın irtibatı gibi önemli bilgiler var. Bozkır suikast dosyasında kilit isim. FETÖ üyeleriyle de bu ismin irtibatları bulunuyor" dedi.

"SUİKASTİN PERDE ARKASI AYDINLANACAK"

Barkın, Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturma dosyasında yeni gelişmelerin de olacağını düşündüklerini, soruşturmanın genişleyerek suikastin arkasında kirli elin tek tek ortaya çıkarılacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

HALİT TURAN

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