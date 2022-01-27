Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:41
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.
Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız