İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:47
Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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