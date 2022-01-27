İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu
Asgari ücretin üzerinde maaş alanın maaşı yıl içinde 6 kez değişecek, 6305 liralık net ücret yıl sonunda 5791 liraya inecek.
Asgari ücretteki artış ile birlikte, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından, ilgili yasal düzenlemenin uygulama tebliği de yayınlandı. Yüzbinlerce işletme, Ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu.
Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sır aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen; prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemeler için de istisna uygulanacak.
Tebliğde ücretin seviyesine göre vergilendirmenin nasıl yapılacağı da örneklerle açıklanıyor.