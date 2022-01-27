Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz artırımı sinyali vermesinin ardından negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisine çevrildi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin ise yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını artırmak için epeyce alan olduğunu söyledi. Bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduğunu ve bu dönemde varlık alımlarının sonlandırılacağını aktaran Powell, faiz artırımlarının büyüklüğü konusunun ise görüşülmediğini vurguladı.

Powell, piyasaların merakla beklediği bir diğer konu olan bilanço küçültülmesine ilişkin ise "Bilanço azaltımı, faiz artışının ardından gelecek. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama, hız ve diğer ayrıntılar konusunda ise karar alınmadı. Bunu gelecek toplantılarda görüşeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Powell'ın beklentilerden şahin bulunan açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,76 seviyelerinden yükselişe geçerek bugün yüzde 1,87'yi test etti. Pay piyasaları tarafında ise oynaklığın yüksek seyrettiği görülürken, dün güne pozitif başlayan New York borsasında, Fed kararlarının ardından kazançlar silindi. Açıklanan bilançoların da karışık bir görünüm ortaya koymasıyla dün Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 geriledi, gün içinde kayıpları 600 puanı aşan Nasdaq endeksi ise yatay kapandı. Dolar endeksi dün 95,9 seviyesinden kapanmasının ardından bugün 96,7'den işlem görüyor. ABD borsalarındaki negatif havanın bugün Avrupa ve ABD vadeli kontratları ile Asya piyasalarında devralındığı görülüyor.

Jeopolitik tarafta Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini söyledi. Anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO ve Rusya'nın Moskova ve Brüksel'deki ofislerini karşılıklı olarak yeniden açmalarını önerdi. Avrupa Birliği (AB) tarafından ise Rusya ile Ukrayna arasında olası bir askeri çatışmayı önlemek için diplomasinin bütün imkanlarının kullanıldığı ancak olası askeri çatışma durumunda Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara başvurulacağı belirtildi.

Arz sıkıntısı ve artan jeopolitik gerilimin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 89,3 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 87,9 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Fed'in kararları öncesi kapanan Avrupa pay piyasalarında, dün alıcılı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,6 azalışla 1,1240'tan kapanmasının ardından, bugün aşağı yönlü seyrini 4'üncü güne taşıdı ve 1,1219 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Asya tarafında Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi kontrol altına almak için Evergrande'yi bölmeyi değerlendirdiği haberleri basına yansırken, pay piyasalar tarafında Fed'in şahin tutumunun ardından bugün satışların derinleştiği ve oynaklığın yüksek seyrettiği görülüyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin öncülüğünde Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın 3,22 azalışla seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,1'lik kayıpla Ağustos 2020'den bu yanaki en düşük seviyelerde bulunuyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da düşük işlem hacimli alıcılı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.951,17 puandan tamamladı. Bir süredir 13,2-13,7 bandında hareket eden dolar/TL dün günü yüzde 0,9 artışla 13,5949'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6045'ten işlem görüyor.

Analistler, Fed'in dünkü kararları ve Powell'ın açıklamalarının para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri kısmen azaltsa da faiz artırımları ve bilanço küçültme büyüklüğüne ilişkin net bir sinyal alınamadığını söyledi. Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmesinin, faiz artırım büyüklüğünün beklenenden daha hızlı olabileceği görüşlerini desteklediğini aktaran analistler, bu durumun tahvil ve pay piyasalarındaki satışta etkili olduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin de varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısı ve son Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 puanın direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 TCMB, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı

14.00 Türkiye, TCMB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

16.30 ABD, 4. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı bekleyen konut satışları