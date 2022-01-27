Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü aşamasında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Kastamonu Üniversitesi de eklendi .

Üniversitenin web sayfasında yer alan bilgilere göre Şef kadrosu için yapılan yazılı sınav sonrası 24 Ocak 2022 tarihinde yapılan sözlü sınavda Sınav Kurulunca adaylara 100 tam puan verilerek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanınmıştır.

Ölçme ve değerlendirme sisteminin oldukça zor ve hakkaniyeti teslim etmekten uzaklaşılan mülakatlarda kayırmacılık yapmak yerine yazılı sınavın hakkını teslim ederek memurlarını mutlu eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL başta olmak üzere üniversite yöneticilerini tebrik ediyoruz.