FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç 6 polis memuruna yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52), Ramazan T. (55) ile Yakup G.'yi (50) yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına sohbet abiliği yaptıkları belirtildi. Düzenlenen bu toplantılarda örgüt elebaşının kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgütün sorumlularıyla irtibat kurdukları iddia edildi.

6 kişi sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.