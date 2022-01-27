Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşullarının avlanmayı güçleştirmesi, balık fiyatlarını etkiledi.

Edirne'deki balık pazarında kilogramı 20 liradan satılan hamsi ve istavrit 30, 70 liraya satılan levrek ve çipura 90 lira oldu.

Palamut 20, mezgit ise 100 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Emekcan Taşdelen, AA muhabirine, hava muhalefeti nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatlarının değişken olduğunu söyledi.

Teknelerin bir süredir denize açılamadığını belirten Taşdelen, "Balık çeşitleri bu nedenle azalıyor. Hamsi bolluğu vardı, geçen haftalara nazaran şimdi tezgahlarda azaldı. Geçen hafta cuma gününden pazar gününe kadar kilosunu 20 liradan sattık. Havalar değişince hamsinin fiyatı 30, 40 ve 50 lirayı gördü. Bugün hamsi 30 liradan satılıyor. Havaların güzelliğine bağlı." dedi.

Diğer balık fiyatlarının da yükseldiğini ifade eden Taşdelen, fiyatı değişken olsa da vatandaşların hamsiden vazgeçmediğini kaydetti.

Taşdelen, gelecek hafta havanın düzelmesiyle hamsi bolluğu beklediklerini, buna bağlı olarak fiyatların düşebileceğini dile getirdi.

Balıkçı Hamza Köksoy da bu mevsimde hamsi, istavrit ve palamudun rağbet gördüğünü anlattı.

Fiyatların çok yüksek olmadığını belirten Köksoy, hamsi ve istavritin kilogramını 30-35 liraya sattıklarını ifade etti.

Balık alan kent sakinlerinden Şafak Güner ise haftada 2 gün ailece balık tükettiklerini belirtti. Güner, hava şartlarına göre değişkenlik göstermesine rağmen fiyatların uygun olduğunu kaydetti.

Balık alan Ergun Atabay da sık sık balık tükettiğini ve fiyatları uygun bulduğunu belirtti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balık oldu.

Bölgede bir haftadır süren kar yağışının ardından deniz suyunun soğumasıyla bol miktarda avlanan hamsi, tezgahta kilosu 30 liradan satılıyor.

Balıkçı esnafı Ali Giritli, AA muhabirine, en fazla satılan balığın hamsi olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından balık lezzetlenmeye başladı, daha da yağlandı. Hava şartlarından dolayı balık tezgahta biraz pahalı oldu. Vatandaş tezgahta ucuz balık istiyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 25 liraya düştü fakat bu hafta kilosunu 30 liradan satıyoruz." şeklinde konuştu.

Tezgahlarda istavrit kilosu 20, mezgit 35, çinekop 70 liradan satılıyor.