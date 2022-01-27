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'İstanbul'un organize polisi' FETÖ'ye geçit vermedi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl FETÖ'ye yönelik operasyon ve münferit soruşturmalar kapsamında 714 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu zanlılardan 161'inin aktif, 99'unun ise KHK ile ihraç edilen kamu personeli olduğu belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 11:19
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'İstanbul'un organize polisi' FETÖ'ye geçit vermedi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlar ve münferit soruşturmalarda, haklarında işlem yapılan 714 kişiden 76'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı organize polisi, FETÖ faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2021'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen 16 operasyonda, 394 şüpheli yakalandı. Ekiplerce ayrıca münferit olarak 320 kişinin şüpheli sıfatıyla sorgusu yapıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 76'sı tutuklanırken, 203'ü etkin pişmanlık hükümleri, 115'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen sene, operasyonlar kapsamında veya münferit şekilde FETÖ'den işlem gören 714 zanlıdan 161'inin aktif, 99'unun ise KHK ile ihraç edilen kamu personeli olduğu öğrenildi.

- 2020'de 136 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020'de yapılan 7 operasyonda gözaltına alınan 236 kişiden 112'si tutuklanırken 124'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan münferit olarak 90 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Emniyette işlem gören 326 zanlıdan 108'inin aktif, 50'sinin ise KHK ile ihraç edilen kamu personeli olduğu bildirildi. Bu zanlılardan 136'sı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

- 24 bin 474 kişiye havuz sorgusu yapıldı

İstanbul Organize polisi 2021'de ayrıca kapsamlı operasyon ve münferit işlemlerin dışında savcılık ve mahkemelerin isteği üzerine FETÖ ile mücadele kapsamında oluşturulan "Bilgi Havuzu" sisteminde, 24 bin 474 kişinin incelemesini yaparak ilgili makamlara cevap verdi.

2020'de ise 17 bin 211 kişinin bilgi havuzundan sorgusu yapılırken, bu incelemede araştırılması istenilen kişinin, ByLock, ardışık arama, ankesör araması, dernek, vakıf ve sendika ile örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydına, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırıp yatırmadığı ve hakkında itirafçı beyanı bulunup bulunmadığına bakıldı.

- Dikkati çeken FETÖ operasyonları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl kamuoyunda ses getiren operasyonlar da gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde 15 Ocak'ta yapılan operasyonda, FETÖ'nün çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si yakalandı.

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FETÖ'ye yönelik 12 Şubat'ta İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda ise ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilmiş 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer K. ile Komiser Yardımcısı Emrah K. de yer aldı.

Polisin 23 Nisan'da İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem ve bölge yapılanmalarında sorumlu düzeyde yer aldıkları ve ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar da 4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da, 11 Haziran'da FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Bu operasyonda, "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç da gözaltına alındı.

Pendik'te 20 Ağustos'ta bir gaybubet evine düzenlenen baskında, FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Esmehan Demirhan gözaltına alındı. 4 farklı telefon üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen Demirhan'ın, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğinde görevli olan ve müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 8 ilde 28 Eylül'de düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün adliye yapılanması soruşturması kapsamında 17'si aktif çalışan 21 personel gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda ise FETÖ üyesi oldukları ve "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerde hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandıkları gerekçeleriyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 avukattan 10'u yakalandı.

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