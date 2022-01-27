Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!

Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos ayı sürprizi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıklamıştı.

Bu Tebliğde yer alan bilgilere göre 2022 yılında asgari ücretlilerden hiçbir şekilde vergi alınmayacağı, diğer çalışanlar için de aynı tutarda vergi alınmayacağı hüküm altına alındığı için Tebliğde Ağustos ayından itibaren diğer çalışanlar için istisna tutarı da artmaktadır. Aşağıda yer verilen örnekteki tabloda bu durum açıkça görülmektedir.

Örnek: İşveren (I)'nın işyerinde çalışan Bay (İ)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL'dir. Bay (İ)'ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)'nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.