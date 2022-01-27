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Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki

ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi'nde derste kendisini kopya çekerken yakalayan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafında onanan Hasan İsmail Hikmet'in (23) suçta kullandığı tabanca, mahkeme kararıyla ruhsat sahibi babası emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi. Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar karara tepki gösterdi.

Eklenme : 27 Ocak 2022 12:59
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Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapılmazken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ve ardından Yargıtay, tarafından da onandı.

Tabanca iade edildi

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, verilen kararın kesinleşmesinin ardından Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinde kullanılan Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet'e ait emanette bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ile 6 merminin iadesi için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Yazıda, tabanca, şarjör ve mermilerin iadesi istenirken, suçta kullanılan bıçağın ise müsaderesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Daha sonra tabanca emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi.

Ceren'in babasından tepki

Mustafa Damar, kızının ölümüne neden olan tabancanın iade kararının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyleyerek, "Kızımın katledildiği tabanca katilin babası Ömer Hikmet'e aittir. Başkasının eline geçmemesi için silahın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerekirken, bu yapılmamış, gerekli önlem alınmamış ve katil tabancaya, mermilere sanki kendisine aitmiş gibi kolaylıkla ulaşmış ve kızımı katletmiştir. Tabanca, mermileriyle birlikte iade edilirken, bıçak ise müsadere edilmiş. Yasaları anlamakta zorlanıyorum. Sahibi olduğunuz ya da bakımını üstlendiğiniz bir hayvan birine zarar verse sizin hukuki ve cezai sorumluluğunuz var ve bir bedel ödersiniz. Bir kadın katlediliyor, bir evlat görevini yaptığı için bilgi hırsızı tarafından katlediliyor, kullandığı silah katilin babasına ait ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bırakın ceza almayı, silah ve katliamdan geri kalan mermiler katilin babasına teslim ediliyor" dedi.

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