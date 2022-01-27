300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 13:00
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yıl zamları da belli oldu.
Emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5'lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı almaya başladı.
Memurlar.net olarak emekli memur maaşlarını maaş robotuna yansıttık.
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