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Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan zehirlenen bir kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kombiden sızan gazdan etkilenen baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 13:34
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Abdülhamithan Mahallesi 29 Numaralı Sokak'taki bir binanın üçüncü katındaki dairenin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 5 kişilik Demir ailesi zehirlendi.

Kentteki bir yerel televizyonda çalışan Samittin Demir'e (39) ulaşamayan mesai arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giden polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baba Samittin, anne Badigül (33) ve çocukları Aleyna Emine, (13) Muhammed Mustafa (8) ile Efe Seyfullah Demir'i (11) zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Samittin Demir hastanede hayatını kaybederken 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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