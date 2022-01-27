Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 13:59
Fuat Oktay'dan kur korumalı sistem açıklaması: Toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lira
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı sisteme ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız