2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor

2022 EKPSS tercih işlemlerine başvurular 5 ila 14 ocak 2022 tarihleri arasında alındı. Ancak tercih sonuçlarını 5 ila 7 gün arasında açıklayan ÖSYM Başkanlığı 2022 EKPSS tercih sonuçlarını 13 gündür açıklamıyor.

Diğer taraftan 2022 EKPP sınavı için başvurular 27 Ocak'tan itibaren (bugün) alınmaya başlayacak. Başvurular 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar yerleşip yerleşmediklerini bilmediği için 2022 EKPSS sınavına da başvurmak zorunda kalıyor.

Sosyal medyadan görüşlerini paylaşan adaylar "27.01.2022 tarihinde 2022 EKPSS başvurularının alınacak olması nedeniyle birçok aday 2022 EKPSS'ye başvuru yapıp yapmamak konusunda kararsız kalmaktadır. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve ÖSYM'den bir açıklama beklemekteyiz." dedi.