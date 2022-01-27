Peki 2022'nin CV trendleri neler olacak? Gelin yeni yılın öne çıkan 5 CV trendine göz atalım.

1. Sade Bir Tasarım Seçin

CV'nizin ilk göze çarpan unsuru kesinlikle tasarımıdır. Ancak bu, tasarımın içeriğin önüne geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Aksine, gereksiz tasarım detaylarıyla içeriği geri plana atan bir CV şablonu tercih etmekten kaçının. CV'niz okunması kolay, göz yormayan ve sade bir formata sahip olmalı. Böylece insan kaynakları uzmanları, ilk bakışta yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi net bir şekilde görebilmeli. Kısacası, CV'nizi tasarım yeteneklerinizi sergilemek için değil, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu kanıtlamak için hazırladığınızı unutmayın.

2. CV'nizi Olabildiğince Kısa Tutun

CV'nizin uzunluğu da bir başka önemli kriterdir. İnsan kaynakları uzmanlarının ya da işe alım yapan kişilerin de, tıpkı bizler gibi, zamanı çok değerlidir. Bu nedenle başvuruları değerlendirirken her bir CV'yi uzun uzun inceleme şansları olmaz. İşe alım yapan kişilerin özgeçmişlerde baktığı dört ana bölüm; iş deneyimi, eğitim, yetenekler ve karekterinizdir. 2022'nin CV trendlerine göre CV'nizi güncellerken bu dört bölüme odaklanmalısınız. Yapılan araştırmalar, iki sayfa uzunluğundaki bir CV'nin insan kaynakları uzmanlarının yaklaşık %17'si için bir vazgeçme nedeni olabileceğini gösteriyor. CV'nizi bir sayfa uzunluğunda tutabilmek için iş deneyimlerinizi listelerken, başvurduğunuz pozisyona odaklanabilir ve o pozisyonla doğrudan ilgili olmayanları eleyebilirsiniz. 2022'nin CV trendlerinden bir başkası ise, özgeçmişinizin en üst bölümünde, rakip adaylardan neden farklı olduğunuzu, size özgü yeteneklerinizi ve niteliklerinizi 50-100 kelime uzunluğundaki, dikkat çekici bir metinle anlatmak. Bu giriş metni sayesinde kendinizi ilk bakışta özetlemeniz ve böylece CV'nizi daha kısa tutmanız mümkün olabilir.

3. CV'niz Aday Takip Sistemlerine Uygun Olsun

Aday takip sistemleri, bundan birkaç yıl önce yalnızca büyük şirketler tarafından kullanılsa da, günümüzde giderek yaygınlaştı ve her büyüklükte şirketin kullanabileceği bir hale geldi. Aday takip sistemini basitçe anlatmak gerekirse, bir şirketin aldığı iş başvurularını tarayıp sınıflandıran ve uygun gördüklerini insan kaynaklarına ileten bot'lar diyebiliriz. Yani CV'nizi bu bot'lara uyumlu bir şekilde hazırlamanız daha fazla iş fırsatı elde etmeniz anlamına gelir.

Aday takip sistemi uyumlu bir CV için tercih edebileceğiniz ideal format, birçok kişinin düşündüğünün aksine PDF değildir çünkü bot'lar kelime bazlı tarama yapar. Bu nedenle .doc, .docx ya da düz metin olarak formatlanmış CV'ler, sistemler tarafından daha rahat taranır. Bot'ların işini daha da kolaylaştırmak için, başvurduğunuz pozisyon ve deneyimlerinizle ilgili birkaç anahtar kelime eklemeyi de unutmayın.

İlk maddede bahsettiğimiz gibi, CV'nizin tasarımının sade olması; ara başlıklarda "Yetenekler", "İş Deneyimi", "Eğitim" gibi bot'ların rahatça tanıyabileceği metinler dışında başka kelimeler kullanmamanız da önemlidir.

4. Başarılarınızı Sayılarla Somutlaştırın

Biraz önce değindiğimiz gibi, CV'nizin çok uzun olmaması gerekiyor, bu nedenle deneyim ve yeteneklerinizi en net biçimde sergilemeli, klişeleşmiş, genelleyici ifadelerden kaçınmalısınız. CV'nizi hazırlarken hedefiniz, okuyan kişiyi birkaç saniyelik bir sürede ikna edebilmek olmalı. Sayılar kullanmak başarılarınızı karşı tarafa somut bir biçimde aktarmanın ve akılda kalmanın en ideal yöntemidir. Ayrıca başvurduğunuz şirketin web sitesi metinlerinde kendini hangi kelimelerle anlattığına göz atmanız ve bunlara benzer kelimeler seçmeniz faydalı olacaktır.

5. Hangi Yeteneklerin Popüler Olduğunu Araştırın

CV'nizi 2022'nin trendlerine göre güncellerken mutlaka çeşitli iş ilanlarından yardım alın. Böylece günümüzde, çalıştığınız sektörde hangi yeteneklerin en fazla arandığını görmeniz mümkün olur. İş ilanlarını inceleyerek CV'nizdeki boşlukları saptayın. Eğer henüz bu yeteneğe sahip değilseniz onu nasıl edinebileceğinizi araştırıp, CV'nize eklemek çin kendinize bir yol haritası çizin.







