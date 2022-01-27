Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na 'MOBESE' yanıtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesiyle ilgili MOBESE kayıtlarının paylaşılması konusundaki tepkisine yanıt verdi: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı...
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 27 Ocak 2022 15:45
stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne katılan Bakan Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu' sözlerine, "Arkadaşlar; dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız