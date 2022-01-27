Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

HSK, işadamıyla fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
HSK, işadamıyla fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Camiye sığınan İsrailli haham: Müslümanlarla yan yana duamı ettim
Camiye sığınan İsrailli haham: Müslümanlarla yan yana duamı ettim
Erzurum'da çığ düştü: İki kişi kar altında kaldı
Erzurum'da çığ düştü: İki kişi kar altında kaldı
Yargıtay'dan internet alışverişleri için emsal 'ayıplı mal' kararı
Yargıtay'dan internet alışverişleri için emsal 'ayıplı mal' kararı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
HES kodu uygulamasında değişiklik
HES kodu uygulamasında değişiklik
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı
Köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Emniyet'e teslim edildi
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Emniyet'e teslim edildi
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 16:01
Yazdır
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Para Politikası Kurulu'nun 20 Ocak'taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, geçen ay tüketici fiyatlarının yüzde 13,58 yükseldiği, yıllık enflasyonun 14,77 puan artışla yüzde 36,08 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bu gelişmede temel mal ve gıda gruplarındaki fiyat artışlarının etkisinin öne çıktığı, yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda yükseldiği aktarılan özette, bu dönemde döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda dayanıklı tüketim malları öncülüğünde hissedildiği ifade edildi.

Özette, gıda grubunda taze meyve ve sebze dışı ürünlerde fiyatların kayda değer bir oranda yükseldiği belirtilerek, "Türk lirasındaki değer kaybı, uluslararası emtia fiyatlarının yüksek seyri ile birlikte süregelen tedarik sorunları üretici fiyatlarındaki yükselişin hızlanarak devam etmesine neden olmuştur. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve yakın dönem ana eğilimleri belirgin bir yükseliş göstermiştir." denildi.

- "Türkiye'ye portföy akımlarına yönelik riskler sınırlı kalabilir"

Özette, öncü göstergelerin küresel ekonomideki güçlü toparlanmanın sınırlı bir ivme kaybına karşın sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Küresel iktisadi faaliyette yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı vurgulanan özette, şunlar kaydedildi:

"Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir."

Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi piyasalarından çıkışların durduğu, hisse senedi piyasalarına girişlerin ise belirgin şekilde arttığı bildirilen özette, "Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin riskleri canlı tutmaktadır. Söz konusu risklerin Türkiye'ye yönelik portföy akımları kanalıyla yaratabileceği etkilerin, yurt dışında yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut seviyeler dikkate alındığında daha sınırlı kalabileceği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- "İş gücü piyasasındaki iyileşme iktisadi faaliyet görünümüyle uyumlu"

Özette, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu vurgulandı.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği aktarılan özette, "Son dönemde vaka sayılarındaki artışa karşın aşılamanın toplum geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ile turizm ve bağlantılı sektörlerin gücünü korumasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Nitekim, kartla yapılan harcamalara ilişkin verilere göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranları daha yüksektir. Perakende satış hacmi ve hizmet ciro endekslerindeki artışlar ise güçlenerek sürdürmektedir." değerlendirmeleri yapıldı.

Özette, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin de iktisadi faaliyet görünümüyle uyumlu devam ettiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, istihdam görünümündeki iyileşmenin ve iş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, asgari ücrette gerçekleşen ve diğer ücretlerde beklenen artışların başta kayıtlı istihdam olmak üzere iş gücü piyasası üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Öte yandan olumlu dış talep koşulları cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. Geçici dış ticaret verileri aralık ayında ihracatın gücünü koruduğuna, ithalatın ise artmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyetin güçlü seyri yanında, yüksek enerji fiyatları ve ısınma ihtiyacındaki artışa bağlı olarak enerji ithalatındaki kuvvetli seyrin etkisiyle dış ticaret dengesi son çeyrekte bozulma kaydederken fiyat etkileri hariç bakıldığında dış ticaretteki reel dengelenme sürmektedir. Dış ticaret dengesindeki bu görünüme karşın, hizmet gelirlerindeki olumlu seyir cari işlemler dengesini desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir."

KAPAT [X]

- "Gerekli politika tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir"

PPK toplantı özetinde, para politikası duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikasıyla ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı.

Kurulun, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımların yanı sıra enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüğü aktarılan özette, bu çerçevede politika faizinin sabit tutulduğu anımsatıldı.

Özette, alınmış kararların birikimli etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, swap miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Türk lirası likiditesinde yaşanan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerindeki gecikmeli etkileri, kur korumalı mevduat ürünlerine yönelik gelişmelerin ters dolarizasyon, kur istikrarı ve fiyat istikrarı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve gerekli politika tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir."

- "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecek"

Özette, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesi ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği belirtilen özette, böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zeminin oluşacağı ifade edildi.

Özette, kurulun, fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimi oluşturulmasını desteklediği vurgulanarak, "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir." denildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Tokat'ta kadın kooperatifinden Dubai'ye ihracat
Tokat'ta kadın kooperatifinden Dubai'ye ihracat
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Merkez Bankası rezervleri 109,8 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 109,8 milyar dolar oldu
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Karadeniz gazında üç dev eş zamanlı çalışacak
Karadeniz gazında üç dev eş zamanlı çalışacak
Savunma sanayisinde 13 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı
Savunma sanayisinde 13 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!
TİS'in 45 maddesinde yer alan ek ödeme tüm sağlık personelini kapsıyor mu?
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ataması merkezden yapılan adalet bakanlığı personelinin adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlemi reddeden mahkeme kararını onadı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi. Rektör Diler, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve cep telefonu ile aradığı aileleriyle görüntülü görüşen Diler, bütünleme sınavına hazırlanan öğrencilere moral verdi. Diler, kendi pişirdiği menemeni öğrencilerle yedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar