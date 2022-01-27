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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 21:28
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından "Sevgili halkım... Bu akşam saat 22.00'de sizlere önemli bir şey açıklayacağım" paylaşımında bulunarak akşam saatlerinde bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, videoda yaptığı açıklamada 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN İDDALARA YANIT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olarak Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik konuşan Karaismailoğlu, "Sonuçta demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanları önemli kişilerdir. Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge." dedi.

"İDDİA EDİLEN İHALE, BURSA HIZLI TREN İHALESİ"

İddia edilenin Bursa Hızlı Tren ihalesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu "Böyle bir ihale var. Şu an Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Bursalılar da hızlı treni çoktan hak ediyorlar. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan, iptal edilmiş olan ihaleler var. En kısa zamanda Bursalılar hızlı trene kavuşacak. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri. 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon Euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı." ifadelerini kullandı.

"ELMAYLA KARPUZU KARIŞTIRIYORLAR"

Açıklamalarının devamında Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km.lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar.

"BELGE ZATEN YOK Kİ"

İlk ihalede altyapı işleri 50 kilometre iken 145 kilometreye çıkıyor. Sinyalizasyon işleri iki katına çıkmış. Güzergahta kazı 22 milyon metreküpe çıkmış. Tabii ki bu artacaktır. Böyle bir şeyi kamuoyuna anlatması o kadar vahim ve acındırıcı bir durum ki. 2018 birim fiyatları ile 2021 birim fiyatları aynı değil. Oradan da bir fark var. 3 milyar 191 milyar TL'lik iş kur farkıyla 5 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Konunun uzaması, Bandırma tarafının eklenmesi. Bursa-Yenişehir arası üstyapının eklenmesi artışı çıkarıyor ortaya. Ayrıca istasyonlar da üzerine eklenmiş. Yani iki kere iki dört eder. Belge zaten yok ki. Gösterdiği bir şey var. Cumhurbaşkanımızın onlarca imzaladığı karar var, onlardan birini gösteriyor.

"ADIMLARIMIZI ON KERE DÜŞÜNÜP ATIYORUZ"

Kamu ihale kanunu özellik isteyen aciliyet isteyen konularda 21B'ye göre karar verir süreci hazırlar. O maddeye göre bu iş yapılmıştır. Bu dış kredili bir iştir. Kendi dış finansmanını bulur Hazine ile görüşür, Hazine onayladıktan sonra bize gelir ve sözleşmeyi tamamlayıp işe başlanır. Bu konular kötü siyasete alet ediliyor. Bir yalanı ortaya atıyorlar, siz onlarca yalanlıyorsunuz ama görmüyorlar, duymuyorlar. Sonuçta bizim gündemimizde o kadar büyük işler var ki. Muhalefet demek vatana, millete yapılan hizmete düşmanlık değildir ki. Biz devlet yönetiyoruz. Sorumluluklarımız var. Adımlarımızı on kere düşünüp atıyoruz. Buradan geçen insanlar bizleri anacaklar. O yüzden ne varsa bize sorsunlar. Emek veren, ter döken arkadaşlarımız üzülüyor tabii ki."

Kılıçdaroğlu paylaşımını yaptı: Islak imza ile Hazine'den 6 milyar TL alındı
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