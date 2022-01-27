Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 20:21
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz" dedi.Kılıçdaroğlu paylaşımını yaptı: Islak imza ile Hazine'den 6 milyar TL alındı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız