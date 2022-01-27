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Kendi köyünde usta öğretici oldu, köy kadınlarına cesaret verdi

Edirne'nin Avarız köyünde Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan dekoratif el sanatları ve boyama kursu yoğun ilgi görüyor. Daha önce açılan kurslarda aldığı eğitimle usta öğretici olan 32 yaşındaki Fatma Kenç, kendi köyünde verdiği eğitimle kadınları cesaretlendiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 21:13
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Yıllar önce kurslara katılıp usta öğretici olan dekoratif el sanatları ve boyama kursu hocası Fatma Kenç, doğup büyüdüğü topraklarda bu işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Köyde kurs açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten köy sakinleri, boş zamanlarını geri dönüşüme katkı sağlayarak ve öğrenerek geçiriyor. Eskiden yaygın olarak buğday biçerken kullanılan orak, ellik gibi eşyalar kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Tarla sürme, ekim, dikim, hayvancılık ve ev işlerinden arta kalan zamanlarında eski okul binasında kurulan kurs merkezine koşan Avarız köyü sakinleri, evlerinde eskimeye yüz tutmuş eşyaları burada şekillendirerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Çeyizinden kalan ve atmaya kıyamadığı değerli eşyaları kursa getirip günümüze uyarlayan kadınlar, geri dönüşümün de önemine dikkat çekiyor.

"Hayallerimden vazgeçmedim"

Kursun usta öğreticisi Fatma Kenç, "Kurslara gitmek meşakkatli oluyor. Bazen ev işinden, bazen eşinden fedakarlık gösteriyorsun. Ben yine de hayallerimden vazgeçmedim. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Hayallerinizden vazgeçmeyin, onun peşinde koşun. Ben ilk olarak kendi köyümde usta öğreticiliğe başladığım için çok mutluyum. Talep olduğu için de çok mutluyum. Geri dönüşüm eski ürünleri yenileme ve her şeyi bir kerede çöpe atmamayı öğreniyoruz" dedi.

"İlk defa açtığımız bu kurs heyecan verici oldu"

Bugüne kadar 9 bin 589 kursiyerle 523 tane kurs açtıklarını belirten Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, özellikle Avarız köyünde ilk defa açtıkları dekoratif el sanatları kursunun çok heyecan verici olduğunu söyledi. Köyde bir kurs açılması ve burada yaşayan kadınların bundan faydalanması amacıyla hareket ettiklerini söyleyen Uz, köydeki kadınların kursa sahip çıkması ve ilgi göstermesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Avarız köyünde açılan kursta kadınların yaptığı ürünlerin hayret verici olduğunu belirten Uz, kursta boyama, tabla gibi çeşitli ev ürünlerinin sanatsal anlamda boyanarak ekonomik hayata kazandırıldığını söyledi.

"Kadınlarımız kursu sahiplendi"

Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar da, "Köyümüzde yetişen Fatma Kenç hocamızın teklifi sonrası bu şekilde bir kurs açıldı. Köyümüzde yetişen birisinin arkasında durmamız gerektiğini biliyoruz. Kadınlarımız da onun izinde öğrenci olmayı kabul ettiler. Talep geldi, 12 kişilik bir kurs açıldı. Kadınlarımız kursu sahiplendi. Köyümüzün kalkınması ve boş vakitlerini değerlendirmeleri açısından da çok güzel oldu. Şu an öğrenme aşamasındalar ama kurs bitince yaptıklarını satarak ev ekonomilerine de katkı sağlayabilirler" diye konuştu.

"Tarihi eşyalarımızı burada yeniliyoruz"

Avarız köyü sakinlerinden 56 yaşındaki Sultan Dalı, "Eski zamandan kalan eşyaları boyuyoruz. Cilalıyoruz ve yeni alınmış görüntüsü oluşturuyoruz. Fatma hocamız eşliğinde yeni şeyler öğreniyoruz. Tarihi eşyalarımızı burada yeniliyoruz. Bugüne uyarlamaya çalışıyoruz. Eskiden kalma buğday biçerken kullanılan ellikler vardı. Onları da buraya getirip boyadım. Hocamız da bu köyün insanı. Hem tanıdık hem bildiğimiz birisi olması bizi cesaretlendirdi. Burada açılan kurs bize uğraş oldu, zamanımızı keyifli şekilde geçiriyoruz" diye konuştu.

"Köyümüzde ilk defa böyle bir kurs açıldı"

Kursiyerlerden 48 yaşındaki Sibel Çakır, "Kursta dekoratif ahşap boyamayı öğreniyoruz. Eskileri yeniliyoruz. Boyayla, fırçayla tanıştık. Bizim için hem sosyalleşmeye hem de birlikte güzel şeyler ortaya çıkarmaya vesile oldu. Eskiden ev işleri, bağ, bahçe, hayvanlara bakarak zaman geçirirken, şimdi bu şekilde bir kursa gelmek bizim için çok güzel oldu. Köyümüzde ilk defa böyle bir kurs açıldı. Hocamız da bizim köylü. Çok iyi oldu" dedi.

"Okuma yazma bilmiyorum yapamam dedim, hocamız sayesinde başardım"

Köy sakinlerinden 57 yaşındaki Fatma Zahra, "Köyümüzde bu şekilde bir kurs açılması çok güzel oldu. Kafamızı dağıtıyoruz. Okuma yazma bilmiyorum ben yapamam dedim. Fatma hocamız sağ olsun başımda dikildi yapabileceğimi söyledi, başardım. Ortaya güzel eserler çıkardım. Tablo yaptım, tepsileri boyadım. Daha önceden köyde çiftçilik yapıyorduk. Şimdi tarla falan kalmadı, bu kurs çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

"Koyun, tavuk bakıyorum, boş kalınca kursa koşuyorum"

Kursiyerlerden Özgül Sürü, "Soda şişelerini çöpe atmak yerine boyayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Süs eşyası olarak kullanıyoruz. Koyunlarım var, tavuklarım var, onlara bakıyorum. Boş zamanlarımda da kursa koşuyorum. Kurs açılması çok güzel oldu" dedi.
Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz ve Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar kurs merkezi olarak değerlendirilen eski okul binasında eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti. Müdür Özer ve Uz kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, açılması istenilen kurslar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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