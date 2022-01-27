İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, koronalı çiftin ihbarı asılsız çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs hastası yaşlı çiftin yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen ekipler yaşlı çiftin ihbarının asılsız olduğunu anlayınca olay yerinden ayrıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 23:04
Yangın, Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 pozitif olan yaşlı çift, evinde yangın çıktığı ve iki kişinin baygın olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ihbar edilen yerde yangın veya olumsuz bir durum olmadığını belirledi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, olay yerinde ayrıldı. Öte yandan bazı vatandaşlar da evinin balkonuna çıkıp yaşananları meraklı gözlerle izledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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