İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, koronalı çiftin ihbarı asılsız çıktı

Yangın, Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 pozitif olan yaşlı çift, evinde yangın çıktığı ve iki kişinin baygın olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ihbar edilen yerde yangın veya olumsuz bir durum olmadığını belirledi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, olay yerinde ayrıldı. Öte yandan bazı vatandaşlar da evinin balkonuna çıkıp yaşananları meraklı gözlerle izledi.