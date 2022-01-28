Necmettin Batırel'den kritik döviz açıklaması: Şubatta çok büyük bir hareketlenme olacak

Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET'te sorularını yanıtladı. Dövizin şu anda bir istikrar kazandığını belirten Batırel, "İnşallah şubat ayında çok büyük bir hareketlenme yaşanacak. Bunu ben şuna bağlıyorum; bir defa şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ziyareti var. Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. Bu ülkelerde aktif döviz girişini artıracak önemli anlaşmalara imza atılacak" dedi.

"Yabancılar şirketi bavula atıp götürüyor mu?"

Suudi Arabistan ve BAE'nin Türkiye'deki bazı şirketlere ortak olacaklarını ifade eden Batırel, "Ortak olsunlar. Hem yabancı yatırımcı gelsin diyoruz. Hem kendi malımızı satıyoruz diyoruz. Satmakla ne ilgisi var? Adam İngiltere'de mahalle satın alıyor. Aldığı mahalleyi kendi ülkesine mi götürüyor? Hayır. Türkiye'de bir şirkete yabancılar ortak olduğu zaman o şirketi bavullarına koyup götürüyorlar mı? Adamlar döviz geldiği için memnun oluyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında bu görüşmelerle büyük bir döviz girdisi olmasının yanı sıra cari açıkta da büyük bir daralma yaşanacağını söyleyen Batırel, "Her ay açıklanan rakamlar o şekilde devam ediyor. Reel sektörün güven endeksi 109,5 seviyesine çıkmış. İş dünyasının güveni son derece yüksek" diye konuştu.