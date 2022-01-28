Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
ANTALYA bir kez daha sallandı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 07:41
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3,32 kilometre derinliğinde kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız