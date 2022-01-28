En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı
Kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin bağlı olduğu sendikalara ilişkin istatistik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 08:13
Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre en çok üye işçi sayısı Türk-İş Sendikası oldu. 1.213.439 işçi sayısı ile liderliğe oturan Türk-İş Sendikası'nın ardından Hak-İş 727.187 işçi sayısıyla ikincilikte yer alıyor.
Bakanlığın yayınlamış olduğu detaylı istatistik için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız