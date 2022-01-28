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Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike

Doktorlar, tuvalet kağıdı kullanımının sandığımız kadar iyi olmadığını ve vücudumuza çok sayıda zararı olduğu konusunda uyarıyor.

Eklenme : 28 Ocak 2022 09:04
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Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike

Türkiye, Japonya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler genellikle tuvaletten sonra suyu tercih ederken, İngiltere, ABD ve Avustralya gibi ülkeler genellikle bu işi yapmak için tuvalet kağıdına güveniyor.

TUVALET KAĞIDINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Ancak doktorlar, tuvalet kağıdının özellikle aşırı miktarda kullanımının anal çatlaklar ve üriner sistem enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu, sadece tuvalet kağıdı ile silme işleminin bu bölgede dışkı bırakabileceği konusunda uyarıyor.

"Büyük Gereklilik" kitabının yazarı Rose George, milyonlarca insanın kirli anüslerle dolaştığını şaşırtıcı buluyor ve "Tuvalet kağıdı dışkıyı temizlemiyor sadece daha da yayılmasını sağlıyor" diyor.

Ayrıca bu konuda yalnız değil. Ünlü rap yıldızı ve sinema oyuncusu Will Smith'de tuvalet kağıdının kullanımının zararlı olduğunu düşünenlerden. Geçtiğimiz günlerde Elle dergisine konuşan ünlü sanatçı "İnsanların bu işi neden bebek mendilleri ile yapmaları gerektiğinin birçok kanıtı var." şeklinde konuştu. Konuyla ilgili bir de örnek veren Smith, "Bir çikolatayı alın ve bir ahşabın üzerine sürtün. Daha sonra bunu tuvalet kağıdı ile temizlemeye çalışın. Temizlemekten çok oraya yayıldığını göreceksiniz." dedi.

Ancak uzmanların yorumlarına göre, insanların tuvalet kağıdına alternatif maddeler kullanmayı düşünmelerinin tek nedeni temizlik olmamalı. Tuvalet kağıdı ile agresif silme, ağrılı anal fissürlere de neden olabilir. Bu da iyileşmesi zor zararlar verebilir. Özellikle hemeroid hastalarının bu duruma dikkat edilmemesi, sekiz ila oniki hafta sürebilen yaralara ve çatlaklara neden olabilir.

Bu tarz sadece tuvalet kağıdı ile silmenin bir başka tehlikesi de üriner sistem enfeksiyonuna yakalanma riskidir.

Özellikle tuvalet kağıdını kullanırken sırt kısmından öne doğru silindiğinde bakteriler anüsten ön tarafa doğru çekilir ve bu da kadın ve erkeklerde ciddi enfeksiyon riski taşımaktadır.

Kaynak: Haber Global

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